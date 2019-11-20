田徑為基隆市亮點計畫項目，備戰來年全運會邀請6縣市各校交流切磋。（基隆府提供／許家寧基隆傳真）

北台灣最具規模的田徑賽事，108年度基層運動選手訓練站，田徑區域性對抗賽，今年基隆市邀請全台6縣市41所各級學校共863人，基隆市全中運亮點選手陳信安、吳宇珩在標槍、徑賽力抗群雄，率中山高中勇奪9金，成績最亮眼，令對手不敢小覷。

基隆市連續三年主辦田徑區域對抗賽，力邀雙北、桃園、宜蘭及台東縣市的高中、國中小田徑選手18、19日齊聚市立田徑場，以賽會友，交流切磋17個賽項，提升選手的運動實力，基隆田徑三強校選手，也為來年全國中等學校運動會備戰暖身。

基隆市去年祭出全中運亮點計畫，將田徑列為重點發展項目，提早培訓田徑好手，順利拿到3金、2銀、4銅，寫下近年最好成績，中山高中標槍選手陳信安、亞青國手「風速男」吳宇珩、以及首度入選亮點選手的南榮國中楊宇筑皆代表基隆出征。

賽事有多位全國賽前8名的選手一起比拚，包括寫下「全國小學紀錄保持人」，拿下108年拿下全國小學100公尺、200公尺雙料冠軍的台北市蘭雅國中曾大年，以及有全國賽常勝軍的桃園市光明國中？硯威，讓非強徑強縣的基隆囝仔壓力不小。

教育處代理處長陳淑貞表示，距離明年全中運還有5個月，經過2日交流，基隆市各級學校精銳盡出，全力將金牌留在基隆，又以中山高中拿下9金、南榮國中3金及建德國小5金，表現最亮眼，希望好手們不斷超越自己，再創佳績。

(中時 )