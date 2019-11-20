全球票房破億的音樂歌舞電影《樂來越愛你》（LaLa Land），背後成功的祕密，絕非一朝一夕，以這部作品拿下奧斯卡最佳原創配樂的作曲家賈斯汀．赫維玆表示，這是他和導演達米安．查澤雷兩人，從學生時期就開始醞釀的作品，「從原本的低成本的學生計畫，到現在發展出來的規模，是一點一滴的累積，是很自然的進程。」

賈斯汀．赫維玆表示，這是浪漫電影，音樂定調圍繞著「又甜蜜又苦楚」，「我們希望觀眾聽見甜美音樂時，內心湧現苦楚，聽見悲傷的音樂時，又能感受到一絲甜蜜，這就是愛情的滋味。」

賈斯汀．赫維玆現年33歲，本周末因擔任指揮演出《樂來越愛你》電影交響音樂會而首次來台，他6歲學琴，10歲開始作曲，從小沉浸在古典音樂的世界裡，巴哈、貝多芬、馬勒等人音樂，都是他的養分。

賈斯汀．赫維玆表示，他和達米安．查澤雷在就讀哈佛大學時認識，「我們18歲時相識，19歲時成為室友，房間空間小，我們幾乎24小時都在一起，他學電影，我學音樂，我們很早就討論要做一部音樂劇類型的電影。」

受到賈斯汀．赫維玆的影響，達米安．查澤雷的代表作除了《樂來越愛你》，還有廣為人知的《進擊的鼓手》，都和音樂相關。

賈斯汀．赫維玆說，他與達米安．查澤雷兩人會鞭策對方，「我的個性很偏執，一件事、一個想法，會刁鑽很久，我們會鞭策對方，指出哪裡做得不夠好，可以再改進，培養來的默契，讓我們成為能說真實意見的夥伴。」

賈斯汀．赫維玆表示，他與達米安．查澤雷把最初的構想，拍成低成本電影《公園長凳上的蓋伊和艾德琳》，「後來有製片看到，希望能發展成規模更大的電影，才有了現在的作品。」《樂來越愛你》電影交響音樂會，將於11月23、24日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )