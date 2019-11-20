貴婦愛用寢具品牌「寬庭Kuan’s Living」，為搶攻年終購物商機與開拓更多新顧客，今年第3年在台中七期舉辦「年度出清特賣會」，自11/23起於西屯區市政路408號登場！現場將祭出超過300種特惠商品，如義大利高級寢具、埃及棉、華爾紗、蠶絲被、羽絨被枕、記憶枕等，全面下殺3折起；加入數位會員，再享精選商品特惠價、好禮滿額贈，今年業績可望成長20％！

創立於台北．米蘭的「寬庭Kuan’s Living」，長期與義大利百年工坊合作設計、生產頂級寢具床組，僅靠客人口碑相傳，27年來在百貨通路累積了無數愛用者。

寬庭美學行銷企劃處副理曾依秀表示，中台灣民眾的消費力驚人，寬庭前2年在台中七期舉辦「年度出清特賣會」，平均客單價可達2萬元左右；由於市場反應佳，寬庭也為了拓展更多中台灣的新顧客，透過年度出清特賣會的機會，讓想買寬庭寢具卻始終下不了手的民眾，可藉由購買寬庭特惠品，慢慢認識寬庭寢具美學。

寬庭今年中台灣年度出清特賣會共有四大亮點，亮點1：根據台灣睡眠醫學學會調查，41％的人對自己的睡眠品質不滿意！曾依秀表示，想要挑對好的寢具須注意四大重點：材質天然、透氣、吸汗、輕盈無負擔，搭配個人睡眠習慣與需求使用，才能一夜好夢！「消費者可以到會場諮詢寬庭舒眠師，讓自己的睡眠品質更美好！」

亮點2：每年出清特賣會最受歡迎的「每日一物」，首日（11/23）、倒數4日（11/27），強打義大利高級床組最低2折起，陸續還有純羊毛冬被、刺繡罩被、鵝絨記憶複合枕、進口精梳棉寢具等熱賣商品最低1.6折起！其中，寬庭獨家開發的多功能鵝絨記憶複合枕，更是每年熱銷的人氣商品！

亮點3：今年「寬庭年度出清特賣」不僅推出超過300種品項的特惠商品，並首次精選出會員商品，現場加入數位會員即可再享更優惠的價格！會員還可再享好禮滿額贈，凡於活動期間購物滿2萬元，即贈「旅遊趣-旅行3件組（含行李牌、收納盒、文件袋）」；購物滿5萬元，即贈「法國進口-羅丹純羊毛圍巾」！

亮點4：「寬庭中台灣年度出清特賣」包含精品寢飾、進口家飾、精選被胎、毛巾浴品、家居服/鞋、靠墊披毯，全面3折起；現場另有愛心義賣專區，販售陽光基金會傷友縫製的「百納被」及「午安抱枕」等公益商品，所得金額將全數捐贈給聯合勸募及陽光基金會，買好物同時也能散播愛，讓點滴心意匯集成社會溫暖力量。

(工商 )