梁舒涵以《女兵日記》「葉素娥」一角拿下金鐘獎新演員獎，她20日宣布簽約重新開張的老字號經紀公司「開麗娛樂」，攝影師爸爸「華哥」和媽媽也來站台。得獎後的她人氣水漲船高，她表示，目前想以「讓大家都認識的演員」為努力耕耘目標，讓大家看到她對演員這角色的堅持，雖不排斥任何角色，但很希望能挑戰像港片的小太妹，或是《還珠格格》中俏皮的小燕子這類的角色。

梁舒涵簽約新東家開麗娛樂。（粘耿豪攝）

還算是演藝圈新人的梁舒涵努力拍戲存錢，透露自己買過最貴的單品是金鐘獎穿的兩萬多元紅底鞋，但她對父母則不吝嗇，去年媽媽生日時，才剛出道不久稍有收入的她，將存的錢全砸下幫媽媽買了約6位數的名牌包，爸爸生日時也送上手錶，她說：「我從小時候都是每年親自到文具店買紙做卡片，拍《女兵》之後沒時間準備，無法滿足媽媽，只好先用物質彌補。」

梁舒涵的攝影師爸爸與媽媽出席她簽約新東家記者會。（粘耿豪攝）

梁舒涵因為「葉素娥」培養出一票忠實粉絲，粉絲年齡層很廣，從小學生到阿公阿嬤都有，會跑來告白的都是小男生，她笑說，經常有小朋友衝過來「我阿嬤（媽媽）很喜歡妳」，還曾有小學生拿了獎狀害羞地說請她簽名，讓她哭笑不得。

梁舒涵簽約新東家開麗娛樂。（粘耿豪攝）

雖然觀眾緣很好，但瘦了近10公斤的梁舒涵說，因為忙工作所以桃花不多，戲剛播出時很多網友都說「素娥我可以」，但根本沒人跟她告白，她搞笑問：「是因為匿名不用負責任嗎？」

被問和劇中老公曾子余戲外有沒有機會戀愛？她直言：「可是曾子余腰力不太好耶！」原來曾之余之前背她時竟然嫌她太重還要她去上廁所，她佯裝不滿地說：「至少背我、抱我時應該無怨無悔吧！實在太不Man了！你先把腰傷養好再說。」

梁舒涵簽約新東家開麗娛樂。（粘耿豪攝）

《女兵》系列一拍近兩年，她說目前還不知道戲劇還有多長時間，但她會和大家同進退，一起能好好演到完結篇，畢竟這部戲給她很多收獲，她笑說：「殺青後最想好好睡一覺。好久沒睡到自然醒了！」但目前就是隨遇而安，先把自己工作做好。

(中時 )