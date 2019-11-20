張姓男子今年6到10月期間，在嘉義縣鹿草鄉一家連鎖超市行竊高達「11」次，此外，張男似乎特愛吃牛肉，11次內就有8次是偷澳洲牛肉，鹿草警方沿線調閱監視器，查出是位頭戴繡有「玄天上帝」字樣的張男，日前警方持搜索票前往居住地搜索，查獲張男行竊時戴的帽子。警方訊後，已依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

30多歲的張男6到10月期間，到住家附近一家超市行竊高達11次，超市店員近日盤點貨物時，經常發現有品項遺失，而且品項幾乎都是澳洲牛肉，因此店員懷疑是慣竊所為，立即報案。警方發現張男行竊時，一定會躲避監視器，無法看出竊嫌明顯的特徵，經多方調閱監視器比對，鎖定為頭戴繡有「玄天上帝」字樣的張男。

警方11月上旬掌握事證，向嘉義地方法院聲請搜索票獲准後，前往至張男處所進行搜索，發現騎乘的機車上，就有行竊時所戴的「玄天上帝」帽，張男當場啞口無言，坦承是因為太想吃牛肉，所以才行竊。張男訊後被依照竊盜罪嫌移送偵辦。

有民眾引用《玄天上帝金科玉律》說，「切莫殺食牛犬、免墮萬劫沉淪，告報行法弟子、天條不可不遵」，果然是舉頭三尺有神明，玄天上帝不希望民眾吃牛肉，若做違法的事，神明也絕不會保佑平安無事；警方說，在現今監視設備的普及之下，舉頭三尺有監視器，凡走過必留下痕跡，奉勸大眾諸惡勿作。

(中時 )