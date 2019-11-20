台東縣池上鄉伯朗大道周邊以萬畝良田完全沒有1支電桿蔚為美景，但是北側的197線仍有電桿「殺風景」，池上鄉公所爭取0到2K電桿地下化工程已經完工， 未來可望結合伯朗大道及漂鳥197裝置藝術，型塑成結合地景、農庄及藝術的「無電桿藝術大道」。

池上鄉長張堯城表示，伯朗大道以沒有電桿的175公頃的稻田地景著稱，至於北側過去鮮少有遊客騎單車行經的197縣道，現在筆直2公里也加入無電桿行列，常吸引遊客駐足拍照，甚至有遊客會誤認為伯朗大道到了。

張堯城說，在台東縣政府建設處、台電、自來水公司及中華電信共同努力下，歷時1年、耗資6000萬元，197縣道0至2K電桿地下化工程及池上至富興段路平工程已經完工，從大坡池至天堂路，已超過500公頃沒有電桿的稻田地景，比原來增加3倍，讓池上的美再升級。

池上鄉公所指出，台東縣政府也將於明年在197泥水溪段新造景觀橋，並將9K至嘉武橋段拓寬為雙線道，屆時197縣道無電桿稻田地景將串連伯朗大道、裝置藝術、客庄慢城、部落賞星等特色，成為池上乃至全國最亮眼的景觀道路，可望吸引更多遊客造訪池上。

張堯城感謝在各單位共同努力下，完成全新景觀的197縣道，池上鄉公所也將於24日上午8時舉行慶祝完工通車全民大健走，邀請大家親身體驗路平及無電桿美景。

(中時 )