圖為網友在PTT上爆掛表示，六張梨、麟光系統發生故障，無法進站了。(圖/摘自PTT)

北捷文湖線出現異常，下班尖峰交通大亂！17:33文湖線六張犁站往麟光站間，1部列車無法自動行駛，目前故障排除中，採取南京復興站至辛亥站公車接駁。

(中時電子報)