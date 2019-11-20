捷運文湖線凸槌 下班尖峰交通大亂 18:152019/11/20 中時電子報 徐秀娥 、 林郁庭 、 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北捷文湖線出現異常！17:33文湖線六張犁站往麟光站間，1部列車無法自動行駛。(中時報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為網友在PTT上爆掛表示，六張梨、麟光系統發生故障，無法進站了。(圖/摘自PTT) 北捷文湖線出現異常，下班尖峰交通大亂！17:33文湖線六張犁站往麟光站間，1部列車無法自動行駛，目前故障排除中，採取南京復興站至辛亥站公車接駁。 (中時電子報) #辛亥站 #復興站 #異常 #文湖線 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 氣象局：鳳凰颱風生成 北台灣雨到崩潰 - 生活 好市多「宴客神盤」 網狂推：整組帶走！ - 生活 鳳凰颱風路徑大轉向 最快明早發海警 - 生活 女大生住院啪不停 護理師羞紀錄：每晚X次 - 生活 隋棠輸林志玲啥？網戰翻揭3特質 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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