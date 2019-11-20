占地3.5公頃的「豐原文高一」用地原為豐原第5公墓，規劃遷葬後由台中市運動局興建網球場，原住民立委及市議員會勘後，有意爭取興建原住民完全中學。（王文吉攝）

台中市原住民市議員爭取設立原住民完全中學，市長盧秀燕傾向「和平區當地適合學校就地升格」。立委高金素梅20日南下台中考察，相中豐原「文高一」，高金認為，在都會區設立原住民完全中學，可吸引外地學生，希望市府提供土地，她允諾向中央爭取建校經費。

高金素梅20日與教育部官員一行會勘豐原三豐路3.55公頃的「文高一」用地，地點緊鄰國4后豐交流道，交通便利。高金素梅指出，台中市若能在此設立原住民族完全中學，可讓中彰投苗四縣市原民學子就讀。台中市議員黃仁、林榮進、張瀞分也舉雙手贊成。

立委江啟臣表示，「文高一」原為豐原第五公墓，目前已完成遷葬作業，台中市教育局考量少子化，評估豐原地區無建校需求，2015年同意解編尚未徵收的私有地，讓地主得以運用或買賣，並通過台中市都委會審議。

由於地方運動場地不足，8年前運動團體透過江啟臣向市府爭取興建網球場，但遷葬後整地過程發生盜採砂石弊案，導致閒置、延宕至今。江啟臣要求，若要規劃興建原住民完全中學，市府應思考如何讓教育工程與居民運動需求、訓練網球選手等3個提案可以多贏。

台中市教育局長楊振昇表示，「文高一」用地原規劃網球場，目前所有權在運動局，3.5公頃土地有一半是私有地，初估徵收經費達6億元，變更用地流程要5年。建校經費有賴中央協助，但教育部已不新建國立高中，籲另覓其他國有地，解決校地問題，也可縮短建校時程。

(中時 )