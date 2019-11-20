遊客走在「移動的國土」上，一覽外傘頂洲的海上風景。（嘉義縣文化觀光局提供／張毓翎嘉義傳真）

遊客可在外傘頂洲看到許多蚵棚。（嘉義縣文化觀光局提供／張毓翎嘉義傳真）

有「移動國土」之稱的外傘頂洲是近年熱門遊程，但今年遊客數卻比去年減少5分之1；觀光漁筏業者感嘆，政府從未協助推廣外傘頂洲觀光業，民眾都去「阿里山看日出」，卻很少人知道可去「外傘頂洲看日落」。嘉義縣文觀局澄清，每年辦理東石海之夏季時，都會向民眾推薦此遊程，也會利用網路宣傳，針對今年業者營運的情形，後續會再進行了解。

嘉義縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明指出，東石漁人碼頭的觀光漁筏去年遊客乘載數有23萬人次，今年卻減少約5分之1，搭船的遊客大部分為外縣市民眾，由於原本就很少有陸客搭船，因此雖有陸客赴台禁令，但對這裡的觀光業衝擊不大，他認為是景氣特差，造成遊客數下降，縣府在漁人碼頭辦活動，帶來的人潮也是短期的，無法達到真正觀光效益。

有位曾姓遊客說，她之前開車到東石鄉網寮漁港，對漁港附近的蚵產業印象深刻，到處都是平掛式蚵棚及膠筏，她的孩子也會到岸邊採野生的蚵仔，此外，南邊白水湖漁港附近可以玩沙，或觀察潮間帶生態，更是看夕陽的好景點，若能仿效高雄旗津航線模式，發展東石港到網寮、白水湖港的航道，想必能為嘉義帶來觀光「新藍海」。

文觀局副局長李茂鍾強調，縣府對嘉縣山、海、平原區的觀光產業都一致重視，最近也在規畫整合海區溼地資源，打造濱海生態旅遊新亮點；至於若要發展其他航道，不僅要考慮當地的蚵產業，還要成立一個部門執行公共渡輪、觀光遊輪的業務，就目前而言，發展航道的可行性不高。

(中時 )