根據日本《讀賣新聞》報導，2016年里約奧運男子桌球銅牌好手水谷隼遭到恐嚇勒索，日本警方20日在東京逮捕了3名大學生，其中一名19歲女生疑似涉及了水谷隼的仙人跳案子。

日本警視廳池袋警察署在受訪時表示，今年7月25日透過LINE向水谷隼提出勒索，內容是水谷隼與一名未成年少女約會，要求水谷隼如果不給錢就向媒體爆料。

日本周刊《NEWSPOST7》曾報導水谷隼在夜店認識一位名叫EMI的女公關，EMI謊稱已21歲，但實際上只有19歲，周刊報導水谷隼喜歡EMI，並且向她表白，兩人私下交往，6月下旬水谷隼喝醉酒，企圖非禮EMI。

此事後來鬧開來，水谷隼否認有非禮EMI的舉動，但對於在夜店認識EMI的過程坦承，因此向妻子道歉，獲得妻子原諒。

日本警方這次逮捕的19歲少女就是EMI，而這夥人也承認勒索水谷隼，其中一人表示，原本只打算要一點賠償費，並沒有恐嚇的意圖。

(中時電子報)