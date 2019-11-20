46歲前「酒國名花」凌葳威情路坎坷，去年閃嫁小11歲「岳飛後代」岳子樓，未料結婚不過1年多，就傳出婚變，傳出她因為不滿老公婚後沒工作還在外欠債近800萬，更疑似在外有小三，怒提離婚。其實凌葳威昔日曾在《葳力四射》感嘆酒店客人百百種，而酒家女何嘗不是一人一款命？而她所揭開的38位酒家女故事，當中更不乏演藝圈女星。

凌葳威在書中爆料有位短髮女明星長相清秀，腿美皮膚白，腳踝上還有刺青，曾拍過電影、電視、MTV，也出過唱片，關於她「酒店公關小姐」出身的流言更是不斷，但她打死不能認。

凌葳威又稱這位短髮女星是因為靠著年紀大到可以當她爹的豪客包養，讓她得以脫離酒店，之後力爭上游，加上又有金主撐腰，自然而然進入演藝圈。而當這位女星還是新人時，曾向媒體謊稱金卡跟錢是來自有錢老爸，但實際狀況大家都心知肚明。

另外，凌葳威還爆料一位酒店出身、出過露點寫真的寫真女星，稱對方短髮、長相平凡但有對巨乳。這位寫真女星不僅宣稱老爸是土財主，也曾和製作人談戀愛，之後又被某大財團的老闆包養。

凌葳威也透露這位女星一直保持著約160公分、不超過50公斤的好身材，因為對方深知男人是不愛胖女人的。

(中時電子報)