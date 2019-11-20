華山基金會玉井愛心天使站20日舉行11周年感恩茶會，邀長輩到噍吧哖事件紀念園區聽音樂看表演吃點心，阿公阿嬤們也表演準備多時的打擊樂，自娛娛人。基金會還安排義剪、血壓測量、趣味問答，長輩們都說出來走走心情都變好了。

玉井愛心天使站自2008年開始在地服務，至今已邁入第11年，共累計服務140位弱勢長輩，透過每月固定提供到宅服務與辦理外展活動，讓玉井偏鄉的孤老們感受社會溫暖與關懷，這次茶會也有20多位長輩一起參加活動。

20日的活動基金會安排了髮型設計師幫長輩義剪、玉井衛生所護理人員協助測量血壓、趣味的有獎問答，還有年齡加起來超過千歲的玉井「金菲凡健保舞蹈班」精采舞蹈，玉井區老人福利協進會理事長張鍠漳率領的快樂家族薩克斯風樂團老歌演奏。

基金會服務的阿公阿嬤們展現不服老精神，與薩克斯風樂團一起表演，以寶特瓶做成的打擊樂器搭配樂團演出「快樂的出航」，阿公阿嬤雖然都80、90歲了，有的拿鍋蓋，有的拿寶特瓶敲垃圾桶，認真秀出練習多日的成果，玉井區區長陳新澈也幫忙伴舞，熱鬧演出贏得大家掌聲。

(中時 )