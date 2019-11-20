今（20）反宏關電廠自救會自關西北上環保署陳情，嚴厲指出宏關電力公司罔顧民意與居民生存權，欲於關西強行建設宏觀電廠，陳情民眾指出，關西現已有三個電廠，憂心將對環境及空氣品質造成嚴重污染。

今年初，宏觀電力股份有限公司打算爭取台電2021規劃的500MW招標案，而關西現有的新桃火力發電廠及隔壁龍潭的高原火力發電廠（預計2024年完工，現已停工）所排廢氣造成心肺疾病比例上升，廢水更直接流入鳳山溪，污染了灌溉與民生用水。

反宏關電廠自救會會長鄧光明質疑，民國96年宏關電力公司向環評委員所提出之環評報告書提到「電廠的建設已得到全體鎮民及鎮民代表一致同意」，但依環保署環境影響評估審查委員第158次會議紀錄，該次會議僅6人簽名，與全體鎮民一致同意的說法相去甚遠，實有欺瞞之嫌，批評該環評報告缺乏正當性，更違反所謂程序正義，因此才成立自救會。

居民代表曾綉雅表示，一個小小的關西鎮在一公里的範圍內建設三座石化燃料電廠嚴重違反比例原則，且過去一年全國電力備轉容量率是足夠的，既然政府說台灣不會缺電，那為何要強行建設電廠？關西鎮長劉德樑說到，關西有三寶，「茶葉」、「鹹菜」和「仙草」，是好山好水的長壽鄉，100歲以上人瑞多達15位，若電廠蓋下去，誰還敢來品嘗？外地打拼的鎮民誰敢回來養老？關西鎮民約2萬8000人，今帶著1萬2000多份連署書來到環保署陳情，意在讓宏觀看見居民反對的決心。

針對此批評，開發單位宏觀電力股份有限公司則反駁，先前多達九次的地方溝通會議均發函至關西鎮公所代為轉達邀請，是否是鎮公所自身疏忽造成雙方資訊落差，何來欺瞞的說法？

(中時 )