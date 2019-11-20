親民黨主席宋楚瑜搭檔副手「廣告教母」余湘出戰2020，宋楚瑜會衝擊國民黨韓國瑜，或是拚連任的總統蔡英文，從分析可看出，宋的票倉就在關鍵的中部游移選區，因此藍綠在中部擴大或是縮小差距，也成為2020總統大選的關鍵。

根據DailyView網路溫度計分析指出，外界雖評估，以親民黨過去泛藍的政黨屬性，將對韓的選情造成一定影響，但近幾年來親民黨政治光譜漸淡，支持者有藍有綠。不過仍可從宋粉追蹤的政治人物看出端倪。宋粉追蹤的藍綠政治人物比例，國民黨佔比為46.7%、民進黨33.3%，藍綠相差並不大。而宋粉最愛的政治人物排行，藍營的朱立倫、侯友宜最受宋粉青睞。藍營若想要大團結，人口數最多的新北市仍是最終關鍵。

網路溫度計也指出，2016總統大選，宋楚瑜與時任民國黨主席的徐欣瑩搭檔，在新竹縣得到22.2%最高得票率，其次為澎湖縣、苗栗縣。從此可以發現中部地區多為宋楚瑜得票較高的地方，也是游移選民為主的地。

因此，2020大選若是藍綠歸隊，中部縣市及新北、桃園選民則扮演重要角色，藍綠如何在中部選民贏得信任，擴大或是縮小差距，成為這次總統大選的關鍵。

(中時電子報)