歌手張傑睽違7年近日發新單曲〈缺陷美〉，自曝目前單身，上一段戀情交往7年，原本甚至到了論及婚嫁的地步，但最後分手。命理老師毛衣也《中時電子報》讀者與張傑的歌迷，觀看張傑八字分析，為何分手及姻緣及事業何時開花結果。

「南拳媽媽」的前團員張傑宣布即將推出新單曲，25日新單曲〈缺陷美〉MV與音源都即將上架。（圖／張傑提供）

近期從憂鬱吉他手練成黝黑肌肉男的張傑，推出新歌復出樂壇，長相帥氣的他，一直都擁有不少男女粉絲，日前他透露情斷7年女友，37歲的他正緣何時才會來臨，事業能不能走上巔峰，命理老師毛衣也從張傑八字中分析。

命理老師毛衣觀看張傑八字表示，明年桃花很旺的他，會享受不少戀愛約會。（合成圖／張傑提供）

毛衣老師表示，張傑八字是丙火午月，今年走傷官又衝內心衝出劫財，可說是愛情事業都很艱辛，分手也是因為流年給他的考驗，好在明年丙火的人終於可以喘口氣了，明年張傑走偏財，偏財代表有不錯的收入也又不錯的桃花，所以現在出新歌到明年老鼠年可以有所收穫，是可以賺到錢的。

桃花運很旺盛的他，也許2020年不會馬上定下來，但會沉浸在戀愛約會的氛圍中，直到2021年很有機會結婚成家，但要提醒張傑一件事情，2020年以及2021年他本身桃花還有財運都非常好，只是八字裡面本身帶了一個叫「比肩」的東西，代表生命有小偷跟隨，所以戀情或是金錢常常莫名其妙被搶奪，建議可以用奇門遁甲把小偷合走才比較容易有成，而賺到錢不訪也去做一些慈善公益化解破財的危機。

(中時電子報)