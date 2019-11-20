總獎金60萬台幣的2019法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天在桃園大溪高爾夫俱樂部開打，現場陽光普照卻風勢強勁，讓選手們吃了不少苦頭、桿數也升高，職業女將石澄璇打出高於標準桿1桿的73桿，暫居職業組首位，明天追求個人職業生涯首冠。

石澄璇從第10洞出發，前九洞鐵桿和推桿發揮的不太理想，吞下了3個柏忌，後九洞則在第5洞下沙坑最終柏忌結束，所幸有3個4桿洞抓下博蒂，稍微降低一些桿數，賽後石澄璇指出：「今天推桿手感不佳，有兩洞4呎及6呎小鳥推桿都沒把握住，真的很可惜！球場風勢超大，增加了穩定擊球的難度，只能先求開球上球道。」

業餘選手黃郁評同樣打出73桿，不但和石澄璇並列單日全場最佳，也在業餘女子A組暫時領先，她也提到今天球場風超強，自己平常最怕風勢攪局，也不知道為什麼今天打得那麼好，「我也是以平常心穩穩去打，前一個月處於低潮期趁機調整心態，訓練自己在比賽時不要想太多，在今天收到效果。」

這項比賽是法國巴黎銀行繼2016年與2018年後，第三度贊助台灣女子高球比賽，也是今年第2場傳承賽，28位職業選手及46位業餘青少男丶女球員參賽，職業冠軍可得7.1萬台幣獎金，亞軍4.5萬台幣，比賽地點是大溪高爾夫俱樂部的東區與中區，距離6232碼。

依比賽辦法，男女業餘A丶B組首回合成績若超過100桿，C組超過115桿者，不能參加第二回合且停賽一次，因此今天有5位業餘選手分別超過此標準，明天無法參賽，且下次停賽一次。明天進行最後一回合決賽，預計下午1點半結束並舉行頒獎典禮。

(中時電子報)