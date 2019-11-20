泰國未來前進黨黨魁塔納通今年2月登記競選時仍持有一家媒體公司股份，被控違反選舉法。泰國憲法法院今天下午裁定塔納通罪名成立，並褫奪他的國會議員資格。

高富帥的塔納通擁有眾多粉絲。（美聯社）

現年40歲的塔納通是泰國最大汽車零件製造商高峰集團太子，23歲就在集團內擔任高階主管。他不僅是「高富帥」，所到之處總會吸引大批年輕人爭相拿手機和他自拍。

支持者還在推特 上設立他的專屬標籤「#FahLovesDaddy」。這個標籤出自2011年泰國 熱門電視劇「金橘花」，劇中女主角Fah暱稱多金又稍年長的愛人為 「爹地」，因此塔納通的粉絲借此表達對他的喜愛。塔納通也會使用 標籤「#DaddyAsksFah」，呼籲選民支持其政黨。

塔納通是億萬富豪，他領導的未來前進黨去年3月才成立，在今年3月24日的全國大選中得票第三多，一躍成為主要政黨。該黨加入由最大反對黨為泰黨領頭的民主聯盟，目的是阻止軍政府繼續執政。

(中時 )