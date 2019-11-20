南投縣今年首度舉辦「縣長盃」國中小學生英語單字比賽，共有1400人參賽，學生踴躍參與，深獲家長肯定；縣長林明溱表示，明年將擴大辦理，並且增加獎項及獎金，鼓勵南投縣的孩子提升英語競爭力。

縣議員蔡宗智20日在縣政總質詢時，以身為3個孩子的父親身分，感謝縣長及教育處對英語教育的重視；他說，此次縣長盃英語單字比賽，縣內普台、弘明兩所私校參加學生就超過200人，偏遠的仁愛鄉、信義鄉也有學生參賽，可見這項比賽符合大多數學生與家長的期待，更要肯定南投國小、旭光高中、埔里國中、普台國民中小學提供場地。

林明溱指出，孩子學習的過程需要鼓勵，像他的孫女參加美術比賽，得獎後就更努力學畫畫！此次比賽國中組第1名獎金1萬5000元獎金，具有實質鼓勵效果，但僅前3名有獎金，太少了！因此，明年不僅要續辦，還要擴大鼓勵獎項，甚至增加鼓勵偏遠孩子的獎項，獎勵金額就算只有500、1000元，獲獎的孩子都非常開心，並且增強學習動機。

(中時 )