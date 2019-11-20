標榜帶著藝術下鄉的藝術進區，9年來累積277場次近20萬人次參與，廣獲市民熱情回響與肯定，2019藝術進區本周進入年度最終回，大開劇團23日19點在南區鹽埕北極殿旁演出兒童歌舞劇《好久茶的祕密11-魔幻島的寶藏》，豆子劇團24日19點在安定南興國小演出《料理小西帥》，閉幕壓軸30日19點半由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《馬戲派對》，畫下最完美的句點。

2019藝術進區今年接續去年跨區合作模式，安排戶外演出場及校園推廣場，自8月31日舉辦至今，已辦理19場戶外演出，9場校園推廣，參與人數已達2萬1054人次，廣獲市民朋友熱情回響。其中，不少場次演出更是人數大幅成長，如偏遠的龍崎、左鎮及大內區，明顯成長30-40％，證明連辦9年的藝術進區，深耕藝文有成。

今年許多區公所更用心於演出當日規畫當地藝文小旅行，透過實地導覽解說，推廣社區文化發展並與表演藝術活動連結，深獲民眾好評。

(中時 )