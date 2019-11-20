innisfree員工、小馬部落居民與林務局成功工作站人員在防風保安林植樹。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真。）

台東林管處20日下午於成功鎮小馬東段海岸防風林，與韓國天然美妝品牌innisfree合作舉辦公益植樹活動，由該公司員工與台東林管處、小馬社區居民，攜手栽植200株海岸樹苗，這是繼106年該公司首次於太麻里海岸與台東處合作植樹後，今年是該公司第3年投入參與台東處植樹工作，為海岸防風林貢獻心力。

台東縣海岸自長濱至達仁沿線長達176公里，由北到南共有18處海岸保安林，此次合作植樹的地點位於第2522號保安林，是台東縣轄內第三大海岸保安林，台東處持續透過多元方式推動海岸林營造，其中與跨國企業資源合作植樹造林，也是兼具鼓勵民間參與及公益意義的方法之一。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，韓國innisfree能持續跨國與該處合辦植樹活動及投入經費認養林木，可說是延續美麗海岸新綠的展現，很高興能與跨國企業合作植樹造林工作，期待未來能有更多企業團體參與共同植樹護樹，營造友善生態的原生綠環境。

(中時 )