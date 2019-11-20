韓中日三國對大氣污染物流動的共同研究結果顯示，南韓境內51%的細顆粒物（PM2.5）來自國內的污染因素，32%來自中國。

根據韓聯社報導，韓中日三國專家首次對大氣污染物問題進行了共同研究，三國政府聯合檢查研究結果並發布報告，韓國環境部下屬國立環境科學院20日發布報告概要。

報告指出，韓中日三國主要城市的細顆粒物成因分析結果顯示，國內因素在韓中日細顆粒物成因中的佔比分別為51%、91%和55%。從國外成因來看，韓國的空氣污染物中，來自中日兩國的各佔32%和2%，其餘來自北韓、蒙古、東南亞等地區。從韓日兩國流入中國的空氣污染物比重分別僅佔2%和1%，從韓中兩國流入日本的比重分別為8%和25%。

然而，如果將時間範圍限定在12-3月份，估計中國的空氣污染物對韓國的影響更加嚴重。據國立環境科學院的調查，今年1月11-15日南韓空氣污染物中有18-31%來自國內因素，有69-82%來自國外。

另外，2000-2017年進行的空氣質量監測結果顯示，韓中日三國的硫酸化合物、氮氧化物、可吸入顆粒物（PM10）和細顆粒物濃度均呈遞減趨勢。去年韓中兩國的年均細顆粒物濃度較2015年各減少12%和22%。

國立環境科學院院長張倫碩表示，此次報告將為各國攜手改善東北亞空氣品質提供科學參考。

(中時 )