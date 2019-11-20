任教於義守大學國際財務金融學系的教授古奇（Guych Nuryyev），9年前應義大邀請，隻身從英國飛來完全陌生的台灣，如今包括妹妹與妹夫共6人一起定居高雄，上月初，他終於如願領到台灣身分證，全家人也歸化入籍，成為正港台灣人。

古奇來自中亞、前蘇聯加盟共和國之一的土庫曼，於英國皇后大學畢業後，2010年曾於義大服務過的芵籍指導教授推薦下，赴義大任教，如今，轉眼間已過3000多個日子，個性開朗的他也躍升學校裡高人氣教師。

熱中創新教學的古奇，在課堂上經常將新聞最新動態融入教材中，例如中美關係如何影響台灣股市、股市背後的產業鏈解析等，他同時開設了「My Finance Teacher」YouTube節目，善用平台解讀分享國際金融現象，吸引不少粉絲回響。

義大國際學院院長彭台光表示，古奇老師不只積極指導學生，也樂於和同儕交流教學經驗，他不僅陸續獲選為義大全校、全院級優良導師，並於今年初獲頒中華管理學會的青年獎章，十分難得。

在日常生活中，古奇家庭就宛如小小聯合國，一家四口可同時以英語、蘇聯話、華語、台語4種語言交談，熱鬧多元。

(中時 )