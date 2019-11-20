冬衣厚重，清洗最怕縮水、變形，所以很多人都以為非送乾洗不可，但其實只要抓到訣竅，可以在家水洗DIY。來看看達人有什麼清洗收納的訣竅！

毛衣分辨

很多衣服看起來、摸起來都像「毛衣」，但材質卻不一定都是純毛料，可能是壓克力纖維、嫘縈、棉（例如線衫）或不同比例的羊毛混紡。除了羊毛洗滌時必須特別謹慎外，其他材質都可以放心丟洗衣機水洗。

在清洗前一定要先看洗標。但是，如果沒有洗標，又該如何分辨毛衣或圍巾的材質？

擁有二十多年洗衣業工作經驗、具專業洗滌技術師證照的「洗衣達人」沈富育建議，不妨從衣服腋下、袖口等經常摩擦、易起毛球的地方，抓一點纖維下來搓一搓，再用打火機燒。

從毛球的灰燼與味道，即可分辨材質。如果是羊毛，聞起來會有頭髮燒焦的味道，纖維結成一小顆黑色球體，輕輕按壓就碎成粉末；如果按壓時黑色球體只碎掉一半，大概就是混紡且羊毛只佔一半。

若聞起來微酸、帶點塑膠味，且按壓時黑色球體只會扁、不易碎，就是化學纖維製成的；如果燃燒時散發類似紙張、木材燒焦的味道，且灰燼為灰色、一捏就碎，則是棉質衣物。

除了羊毛以外，其他材質的毛衣都可以直接丟洗衣機洗。（圖片來源：pixabay）

清洗

「除了羊毛以外，其他材質的毛衣都可以直接丟洗衣機洗，」沈富育說，為了避免不當清洗造成衣物損壞，羊毛衣物送乾洗較保險，但如果想省錢，其實也可以水洗，只不過最好採手洗。

羊毛可以水洗，但為什麼卻常常洗壞？羊毛纖維就像人的頭髮一樣有毛鱗片，用力搓揉拉扯後，毛鱗片會互相鉤住，毛衣當然也就變得僵硬、失去彈性了。

為了避免毛鱗片鉤住導致衣服縮水，市面上有賣「防縮羊毛」布料，就是透過加工技術把毛鱗片削掉，沈富育解釋。

正確清洗毛衣不縮水，要注意「兩不一要」原則：

第一，不能放洗衣機大力搓揉攪動。

第二，不能使用鹼性的洗劑。應選用偏中性的手洗精或冷洗精，才不會傷害纖維。

第三，要採取按壓洗法。將中性洗劑加入水中攪拌均勻後，把毛衣浸泡其中，輕輕按壓，千萬不要用力搓洗；領子、袖口等較容易髒污處，可以用牙刷輕輕刷洗。

洗好後準備一條大浴巾，把毛衣攤在上面，將浴巾捲起按壓，然後再用清水洗一次即可。如果不想用柔軟精，不妨在水裡加一點點白醋，可以中和洗劑並有柔軟功效。

如果毛衣沾到明顯污漬，建議還是要送洗，而且要跟店家說明哪些地方弄髒，需加強清潔。沈富育說，羊毛纖維會吸收髒污，如果清洗時未特別處理，隔年衣物就會出現斑點污漬。

烘衣機的烘乾時間不好掌握，烘過頭毛衣會縮水。（圖片來源：pixabay）

晾乾

清洗完並用浴巾捲起壓乾後（勿扭轉擰乾，以免毛衣變形），應使用平曬的洗衣網風乾，為了避免縮水，不可曬到太陽也不可以放烘衣機。

如果陰乾後摸起來感覺「潮潮的」，不妨採用家事管理訓練講師、自由作家陳安祺的做法：把毛衣放在紙袋裡，用吹風機吹2～3分鐘以去除水氣。

「烘衣機的烘乾時間不好掌握，烘過頭毛衣會縮水，」陳安祺比較喜歡使用吹風機快速烘乾水氣，吹風機的溫度不會太高，而且更好控制。

收納

毛衣比較蓬鬆，建議採捲收方式，比較不佔空間。應避免吊掛，以免衣架把毛衣撐變形。

(中時電子報)