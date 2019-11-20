鑒於大型車內輪差、視線死角在交通安全上存在較高風險，車禍致死率極高，桃園市政府警察局希望有效防制事故發生，結合長庚科技大學等多單位，舉辦「認識內輪差」交通安全實境展演，讓學子大呼，原來內輪差這麼可怕。

桃園市交通警察大隊表示，長庚科技大學和新竹區監理所中壢監理站、龜山分局、聯倉交通股份有限公司、交通義勇警察大隊在長庚科大林口校區辦理「認識內輪差」交通安全實境展演，現場參與的師生約6百人。

活動中邀請參與師生體會大型車駕駛艙視線並放置假人、汽球於大型車內輪差軌道中被碾壓，讓師生瞭解並重視大型車內輪差及死角之危險性。

此外，桃園市政府警察局也設計「分段式開車門」及「酒醉模擬眼鏡」體驗關卡，強調交通安全應該落實於各項細節中，呼籲民眾不要忽略路邊開車門及酒後駕車的危險性，離開家門，就應保持危險感知及高度警覺，才能快樂出門平安歸。

(中時 )