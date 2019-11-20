為保學童安全，工程另建構友善通學步道，將整併民安路上雜亂的電纜線，協調台電將6支電桿移至地下提升周邊景觀，圖為侯友宜牽起學童視察民安路周邊環境。（戴上容攝）

新北市新莊區校齡100歲民安國小，因校舍老舊去年改建，除了增設校內設施外，也增設停車場舒緩地方停車不足問題，侯友宜20日下午到民安國小關注工程進度，新工處表示，工程進度良好目前趕工中，預計2020年12月底可完工。

民安國小新建校舍完成後，將擁有設備完善的教學教室、視聽教室、生態池以及多功能體育館，此外，地下2層停車場將提供214個汽車位及50個機車位，舒緩停車不足問題。

新北市工程局表示，建築外觀以淺灰搭配深棕色抿石子，並加入黃、橘、淺藍色系，點綴牆面線板、圓弧屋頂等處，展現校園活潑氣息；另外，中庭景觀則會設置草原及生態水池，營造多樣化生態學習環境。

新工處表示，建築主體結構已完成73％，正進行室內裝修工程，預計將於2020年12月完工；此外，為保學童安全，工程另建構友善通學步道，將整併民安路上雜亂的電纜線，協調台電將6支電桿移至地下提升周邊景觀。

新北市教育局長張明文表示，在老舊校舍整建部分，新北市未來將投入約57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建，打造學子成長學習基石。

(中時 )