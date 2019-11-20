衛生福利部桃園醫院腎臟病健康促進機構20日舉辦「腎友會—我的健康餐盤」，由腎臟科醫師丁瑞聰講解「慢性腎臟病新知」及與腎友們一起DIY製作「腎臟病健康餐盤的選擇」。

桃醫腎臟內科主治醫師丁瑞聰表示，腎臟的功能主要在維持人體體液與代謝產物的恆定，其角色不言而喻。以往對糖尿病、高血壓的認識與了解，進而進展到慢性腎臟病，慢性腎病是國人應該積極面對的課題。丁瑞聰又說，大部分的慢性腎臟病並無特效藥，但治療的方式有很多種，從腎臟的生理機能，進一步了解腎功能評估方式，認識慢性腎臟病的病因與因應治療。

腎臟內科個管師黃曉玲和營養師張愛漂，將慢性腎臟病限制蛋白質及低磷、低鈉、低鉀之飲食原則，設計「我的健康餐盤」遊戲讓腎臟病友認識6大類食物並從中選擇合適的食物種類。另外也讓病友實際操作練習，藉由趣味比賽方式讓病友從現場眾多的食物中挑選自己的餐盤，學習飲食控制的技巧。會場像是自助餐店一樣，其中一位經常外食的腎友王伯伯興奮地說，這下終於知道去自助餐夾菜，要從何夾起了！

黃曉玲說，成立腎友會並舉辦慢性腎臟病腎友座談會，為了讓慢性腎臟病友對於慢性腎臟病保健，有更深入的認識與了解、相互扶持的機會，增加病患及家屬自我照顧能力。黃曉玲強調，藉由「我的健康餐盤」設計，讓腎友動手選自己喜歡吃的菜色，過程中營養師與個管師巧妙引導，有趣的小遊戲，輕鬆達到醫病共享決策，讓病患與家屬參予並了解醫療決策的過程，不知不覺中強化醫病和諧的局面。

(中時 )