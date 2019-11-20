草屯鎮農會理事長陳文忠（左）頒發冠軍予李啟元（右）。（張晉銘攝）

中區農業改良場副場長洪美珠（左）頒發亞軍予林祈亘（右）。（張晉銘攝）

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁（左）頒發季軍予林祈漠（右）。（張晉銘攝）

草屯鎮農會理事莊清南（左2）頒發優良獎予3位農友。（張晉銘攝）

草屯鎮農會於7月底辦理2019年一期稻米品質競賽，分別邀請農糧署中區分署、農業試驗所、台中區農業改良場等多名專家擔任評審，經過嚴謹評選後，於20日舉辦「稻米達人冠軍賽頒獎典禮」，由草屯鎮農友李啟元榮獲冠軍， 林祈亘榮獲亞軍， 林祈漠榮獲季軍。

主辦單位表示，今年評選依據稻米容重量、碾糙率、糙白米性狀、蛋白質含量和食味值等項目，比賽結果由草屯鎮農友李啟元拿下冠軍，獲得獎金3萬元，亞軍是林祈亘，獲得獎金2萬元，季軍是林祈漠，獎金1萬元；另外，優良獎分別為廖煙騰、洪瑞田和陳天色等3位農民，各獲得獎金5千元。

獲得冠軍的農友李啟元說，稻米種植面積約4甲，主要品種為台梗9號和台農77號，感謝農會邀請農改所的專家和博士來指導，讓他們的種植技術精進，加上得天獨厚的環境，用泉水灌溉，搭配雜草共生的方式，減少病蟲害發生，才能種出品質優良的稻米。

草屯鎮農會理事長陳文忠說，草屯為南投縣的米倉，農會長達16年舉辦稻米品質競賽，藉由良性競爭，讓農民不斷精益求精，希望讓將米食文化推廣至全台。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，近幾年來農會致力於協助農民水稻栽培和田間管理，稻米的品質已經獲得顯著提升。

(中時 )