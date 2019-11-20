江賜美藝師贈送侯友宜一尊關公布袋戲偶。（戴上容攝）

台灣布袋戲第一代女頭手、高齡88歲國寶級藝師江賜美日前率領「真快樂掌中劇團」代表台灣參加法國世界偶戲節。新北市長侯友宜20日下午前往新莊區表彰江賜美及其家人並為其歡慶生日，現場氣氛溫馨不已。

侯友宜20日下午至新莊區拜訪台灣布袋戲國寶藝師江賜美，他一下車先祝福江賜美「生日快樂」，更大讚江奶奶「保養得真好」惹得江賜美心花怒放。

江賜美是台灣布袋戲界的第一代女演師，從事掌中戲藝術迄今70餘年，江賜美以女主演的身分，在以男性為主的布袋戲界打拚，今年親自帶團參加全球最大「法國世界偶戲節」演出，為台灣新北布袋戲藝術，推展至國際舞台。

侯友宜看著滿室的布袋戲偶表示，自己從小看布袋戲長大，接著就當場舞弄關公的布袋戲偶，他粗曠、有力的布袋戲配音，博得現場滿堂喝采，江賜美更豎起大拇指稱讚「有天份！」侯友宜隨後更驚喜端出生日蛋糕以台語歡唱「生日快樂歌曲」為江賜美祝壽。

侯友宜表示，布袋戲是新北市重要文化資產，「真快樂掌中劇團」深耕在地方意義非凡，江賜美不間斷對文化的堅持與貢獻令人欽佩，更展現出台灣女性堅忍不拔的堅韌精神，是「新北市女力」出類拔萃的模範。

江賜美說，其實從來沒正式拜師學藝，布袋戲學習過程只要有人願意教導、分享都是她的老師，她謙虛表示，這或許就是「王爺賞飯吃」；江賜美說，很滿意現在一家三代都從事布袋戲的工作，也感謝侯友宜為她祝壽，令她感到很溫馨。

新北市文化局表示，12月7日晚上7：30、12月8日下午3：30二天於新莊文化藝術中心廣場有「真快樂掌中劇團」演出，歡迎民眾一睹「台灣第一女頭手」操演風采。

(中時 )