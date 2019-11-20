導演薛曉露與女神湯唯合作《北京遇上西雅圖》系列創下票房佳績，兩人在懸疑動作新片《吹哨人》3度聯手，再加上人氣火紅的小生雷佳音，一改之前溫情浪漫的愛情風格，聚焦揭發弊案的「吹哨人」故事，成為一個橫跨3大洲，懸疑刺激的電影。

湯唯透露當初看到雷佳音的照片，就覺得對方太適合演出片中主角，自己打電話過去邀請合作，促成這次全新銀幕組合，湯唯表示：「我看到雷佳音的照片時，覺得他和劇中的角色特別契合。」還大笑說：「講明了，就是我找他演的。」

雷佳音接到電話也說：「真的一直想合作的，那這次就來吧！」拍完後湯唯看了他的演出，讚美道：「雷佳音一演，那個角色的幽默感還有那種楞勁，我就覺得全都對了。」

雷佳音近年佳作連連，目前是大陸火紅的小生，以電視劇《我的前半生》爆紅，雖是演外遇渣男，但一臉無辜的模樣，還是大受觀眾歡迎，知名度爆漲，演出《繡春刀Ⅱ修羅戰場》獲得金馬獎最佳男配角入圍，今年的新劇《長安十二時辰》點擊量也非常可觀。電影12月27日在台上映。

湯唯主演懸《吹哨人》電影海報。（華映提供）

(中時 )