社會寫實劇《鏡子森林》總導演鄭文堂19日帶演員侯怡君、柯叔元、瑭霏到台中朝陽科大跟傳播藝術系同學進行分享與交流。侯怡君老家住南投，以前最開心就是搭公車到台中市第一廣場逛街，讓學生聽得很有共鳴。這次跟未來影視產業的學生近距離交流，從導演到演員群各個卯足全力分享，同學也踴躍，整場交流過程近3小時，欲罷不能。

侯怡君、柯叔元、瑭霏跟民視八點檔《多情城市》告假出席，第一次跑校園宣傳的侯怡君，看到自己在《鏡子森林》中飾演強勢幹練的記者「莊愛玲」，自己都快不認得自己，特別誇讚導演的能力，勾出角色靈魂，是目前合作過最棒的導演。她心目中另一位很棒的導演就是男友蕭大陸，現場驚呼連連，她馬上自虧「因為不得不提，要湊數用的」。

瑭霏（左起）、侯怡君、鄭文堂、柯叔元。民視提供

侯怡君從小就知道要當明星，但演藝路不好走，可能會有很多人潑冷水，她提醒有星夢的學生們要記得那都是讓自己成長的養分，鼓勵學生們面對挫折要堅持下去。回到故鄉台中的柯叔元，好心情掛在臉上，劇中飾演「蔡重生」市長的柯叔元，進教室還對同學說「選我選我」，同學們尖叫歡迎，他希望學生們先在學校努力讀書，未來學以致用。

鄭文堂表示自己是貧困家庭長大，到圖書館借書就是省錢好方法，建議同學可以把握時間多看書、勇於表達自己及觀察別人，他說宣傳新戲當然重要，但教學生如何過好生活，也很重要。《鏡子森林》12/1起民視無線台播出、12/7起將於公視及龍華偶像台播出。

(中時 )