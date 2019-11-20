為防堵中共勢力全面滲透，多位民進黨立委提出「中共代理人」相關專法及修法草案，但立法院可能於下月中旬停會，相關法案幾乎無法在本會期通過，傳出提案修法的民進黨立委王定宇，不滿黨內對於相關修法沒進度，日前在黨團群組槓上黨團幹部，王定宇一氣之下退出群組。對此，黨團書記長李俊俋表示，黨團幹部職責就是負責與所有成員溝通，溝通過程兩人確實有些情緒，但大家把話講清楚，過了就好。

針對中共代理人法相關法案，李俊俋說，不論是事前或是當時在群組，都有和王定宇告知黨團面臨的困難，過程中確實有些情緒，這在黨團內很正常，大家把話講清楚就好。

李俊俋表示，下周他是內政委員會輪值召委，原則上會至少排一場中共代理人法公聽會，聽聽各界對修法的想法；至於也被閒置的礦業法，難度很高，還要討論，現在有13個版本，還卡在那裡，後續持續來思考看看。

據悉，王定宇認為中共代理人法不該留到下一屆，期盼這會期能討論，尤其是每個版本法條都不一樣，若直接逕付二讀，是不負責任的做法，他會盡最大的努力去溝通，希望能在本屆立委任期結束前修法通過。

(中時 )