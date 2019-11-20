總統蔡英文在立委蘇巧慧陪同下至樹林興仁花園夜市為米龍點睛，並致贈「覃恩溥化」的匾額，邀請民眾一同體驗百年文化。（許哲瑗攝）

樹林濟安宮適逢建廟230年暨東遷百年，將在12月5日起舉辦為期5天的「東遷百年、五朝清醮」盛典。（許哲瑗攝）

總統蔡英文致贈「覃恩溥化」的匾額。（許哲瑗攝）

樹林濟安宮適逢建廟230年暨東遷百年，將在12月5日起舉辦為期5天的「東遷百年、五朝清醮」盛典，邀請國寶級米龍大師葉峻男打造北台灣最大的米龍點睛，系列活動今天展開，總統蔡英文在立委蘇巧慧陪同下至樹林興仁花園夜市為米龍點睛，並致贈「覃恩溥化」的匾額，邀請民眾一同體驗百年文化。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，很榮幸邀請總統前來剪綵，見證濟安宮百年歷史，宮廟修繕後重現往年風華，也預祝總統政躬康泰、2020高票當選。

蔡英文致詞表示，盛典邀集大批信徒共襄盛舉，見證大道公靈驗，很榮幸能一同分享福氣和好運，向保生大帝祈求平安，也感謝濟安宮服務地方，與社會安全網合作，蔡政府3年來花了很多心力在長照、幼兒、年輕人，但政府怎麼做都無法滿足每一個人，非常感謝地方廟宇，不僅庇祐地方，也照顧地方，共同協助年輕人打拚第一米路，才能無後顧之憂，為國家拚經濟、拚未來。

內政部長徐國勇、立委蘇巧慧、立委吳琪銘、立委羅致政及地方多位市議員及里長都到場共襄盛舉，見證樹林地區一大盛事。

(中時 )