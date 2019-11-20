左起：南投縣農會總幹事曾明瑞、草屯鎮民代表會主席洪坤助、草屯鎮長簡景賢和草屯鎮農會理事長陳文忠等貴賓皆到場祝賀。（張晉銘攝）

由草屯鎮農會所輔導的特用作物（苦茶）產銷第2班，在班長廖明富帶領之下，參加全國10大績優農業產銷班選拔活動，從全國6,139個農業產銷班中脫穎而出進入總決選，最後榮獲全國優良產銷班殊榮，這也是該農會成立百年來，有史以來的最佳成績。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，該班來自於雙冬地區，農友非常嚴謹與努力栽種，獲獎後希望成為其他產銷班的學習典範，當天除了頒發農委會獎牌及獎金10萬元，縣政府也給予資材獎勵補助10萬元，農會更製作致賀匾額一座及獎金3萬作為獎勵，希望他們再接再厲，未來進入全國前10大。

談到成功經驗，副班長張富朋說，產銷班成立於2014年，利用祖先種下的本土品種，加上當地氣候條件非常適合栽種；另外，成員們非常團結、彼此資源共享和融入企業化經營理念，並建立共同品牌，若採茶人力不足，大家也都會分工合作幫忙，並且找到合適的場地曝曬苦茶籽。

草屯鎮農會表示，行政院農委會為了提升農業產銷班的經營績效，每兩年舉辦1次全國10大績優農業產銷班選拔活動，並經由基層輔導單位、縣市政府和區農業改良場等3階段的評選和推薦，今年最終有22個產銷班進入最後總決選，同時邀請專家學者組成全國評選委員會，評選出全國10大績優農業產銷班及10個全國優良農業產銷班。

(中時 )