雲林縣政府近日收到農民反映，花生價格從本月12日的每台斤47元跌至20日不到40元，雲林縣長張麗善20日於土庫鎮舉辦說明會向中央喊話，建請中間造成的損失應由農委會補助，以每台斤47元收購，讓花生農損失降至最低。

張麗善表示，針對WTO的進口約束，農委會的花生決標資料顯示，本月12日通過明年1月起將進口花生5235噸，消息一公布造成預期心理效應，導致20多間盤商不願進場買花生，買氣不佳價格下跌，農民紛紛向縣府與縣議員陳情。

張麗善指出，中央於第一時間卻掩蓋事實、扭曲真相，是怕事情被揭發後需承擔花生價格下跌的責任嗎？不敵民怨、媒體報導及縣府的大力反映爭取，中央最後雖釋出補助措施，但補助額度仍不足農民的傷害及損失。

張麗善強調本月12日的花生交易價格為每台斤47元，中央既有心要補助農民損失，應該補足到12日的交易價47元；另12日後因價格下跌不及47元的價差，亦應給予補助才公平。

張麗善說，有關農委會針對農產品價格不穩定資訊及相關措施，例如筍、香蕉、花生、高麗菜、農機補助等，完全跳過正常公務體制，呼籲中央相關農業政策及補助措施應透過正常公務體制及管道，絕不能跳過縣府，才能顧及全體農民。

(中時 )