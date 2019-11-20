香港昨日傳聞大陸前國務院總理朱鎔基的孫女朱媛可能受困在理工大學內，前往理工大學接走一名女學生的香港前立法會主席曾鈺成說，他應某位家長的請託前往理工大學帶走名為朱媛的女學生，這位女學生並非朱鎔基孫女，也非什麼達官貴人的女兒，但保障當事人，他不會透露更多資料。

過去數日香港理大示威者受困校園內引起國際注意，在陸續示威者離開校園後，便出前香港立法會主席曾鈺成在18日晚間進入校園詢問一位叫朱媛的女學生，經人協助尋獲後，曾鈺成與同行一名男子為女學生戴上口罩與墨鏡隨即離開校園。

事後媒體與網路傳出這位女學生是前大陸總理朱鎔基的孫女，曾鈺成後來回覆媒體查詢時表示，他接到一名家長求助，因此到理大協助被困人士離開。他特別澄清，網傳受助的當事人，並不是前國務院總理朱鎔基的任何親人，亦非任何達官貴人的子女，為了保障當事人，他不會透露更多資料。

香港媒體另引述知情人士說，朱媛確有其人，但不是香港理工大學在讀生，而是與理工大學交流計劃下的交流學生，目前是以交流研究生身份在理工大學環境工程學系，但其家境和身世，香港校方也不了解。

(中時電子報)