正在美國進行巡迴18場演出的TIFFANY YOUNG，知道台灣粉絲們期待許久，20日主辦單位公布了即將在台北國際會議中心演出的票價及座位圖，分別為4900、3900、2900、2450（身障席）元，希望粉絲們能在明年1月19日一起來同歡。

本次是TIFFANY YOUNG第一次在台灣單獨的演唱會，還將帶著一起演出過的樂隊以及舞者，不難看出TIFFANY YOUNG對於台灣場的演出是多麼的用心，也想用最完美的演出來回報粉絲。

TIFFANY YOUNG在少女時代團體時期就已經累積了相當豐富的演出經驗，她提到之前每次來台灣的時候，總是被台灣粉絲所準備的驚喜應援所感動，去年已經來辦過見面會的她，依然對這次會有什麼有趣的互動感到相當的好奇，主辦還透露因為演出時間接近農曆新年，所以準備了神祕禮物要給購票的粉絲朋友們。

TIFFANY YOUNG演唱會售票資訊。（全星秀提供）

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