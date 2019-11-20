許凱、張榕容主演的仙俠古裝喜劇《從前有座靈劍山》，上演各種荒謬搞笑劇情，不但在古裝戲的背景裡加入許多現代梗，加上許凱瘋狂挨打、與朱元冰上演浪漫兄弟情等橋段，深受觀眾喜愛，開播5天即在愛奇藝台灣站衝破百萬流量。許凱為戲首次挑戰女裝，昨晚播出後也引起粉絲狂讚「仙女下凡」，許凱和網友齊看首播，嬌媚的模樣讓身為「鋼鐵直男」的他大呼崩潰。

許凱女裝首次亮相，張榕容誇他「萌妹子」 。

劇中，許凱為了擊破邪教，原先與張榕容上演「老父賣閨女」的戲碼獻身，沒想到邪教長老是個「平胸控」，張榕容因此慘被退貨，許凱只好犧牲自己扮起女裝，打算將自己送上門。拍攝期間只見他搔首弄姿有模有樣，還搖著屁股艷麗出場喊張榕容「小姊姊」，此番嬌嗔讓張榕容也忍不住頻頻笑場NG，大讚他女裝扮相「很妖媚」、「萌妹子」。替自己女裝「打2分」的許凱，昨晚和網友一起看首播，更拍了一段皺眉吐舌的影片搞笑表達「不舒服」，如此特別經驗，他表示：「當女的不容易。」笑言女裝戲服很緊，自己雖努力減肥但依舊是喘不過氣。

此外，許凱欲修練「無相劍骨」功夫，前兩年只見張榕容要他天天泡澡，之後更遭到張榕容照三餐狂揍爆打，看似毫無進展的修練，其實都是張榕容苦心安排，發現自己誤會張榕容的許凱，大玩《延禧攻略》橋段，直說張榕容太會演：「簡直是魏瓔珞一秒變成我姊富察皇后。」

許凱劇中更和朱元冰惡搞詮釋兄弟情，各種平時男女主角才會有的耍浪漫、曖昧戲碼一一上演，更還有雨中苦等、告白「你一天不出來，我就一天不離開」的癡情橋段，讓不少網友笑說要改入坑這對男男CP，也讓觀眾相當期待未來許凱會將如何與張榕容、朱元冰發展。

(中時 )