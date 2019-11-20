汐止崇義高中棒球隊教練團至汐止金龍國小指導小球員基本動作，希望幫孩子們從小打好基礎，協助三級棒球發展。(金龍國小校長羅智殷提供／張睿廷新北傳真)

新北市汐止金龍國小棒球隊長期缺乏人力、資源，新北市議員張錦豪得知後，主動媒合金龍國小、崇義高中、納米拉烘培坊，簽署「校企合作意向書」。由納米拉烘培坊提供免費麵包給崇義高中棒球隊，換取崇義高中職業教練陳致遠、陳致鵬定期至金龍國小指導球員基本動作，為期一年。

三級棒球近年發展蓬勃，全台已達近千隊，但棒球教練不足的問題也逐漸浮現。新北市汐止金龍國小有30名球員，卻只有2名教練，人手明顯不足，張錦豪得知後，主動找金龍國小、崇義高中、納米拉烘培坊談合作，簽署「校企合作意向書」。

張錦豪指出，未來納米拉烘培坊將無條件提供伙食給崇義高中棒球隊，換取崇義高中定期派2名教練至金龍國小，指導小球員基本動作。

納米拉烘培坊老闆劉俊男說，崇義高中教練陳致遠、陳致鵬都是前職業棒球員，受過專業訓練，讓他們來指導，小球員的基礎動作將更扎實，且教練人數增加，還能提供1對1指導，對金龍國小棒球隊幫助甚大。

金龍國小校長說羅致殷表示，非常感謝企業、崇義高中願意協助金龍國小棒球隊解決人手問題，若成效顯著，會希望能長期合作。

張錦豪指出，汐止棒球風氣盛行，他希望在汐止建立棒球隊三級制度，從國小、國中、高中一路養成培訓，增加球員對家鄉認同感，讓汐止留住優秀球員。

(中時 )