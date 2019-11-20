《通靈少女2》17日播出完結篇，蔡凡熙在第2季透過張宇軒(范少勳飾)的身體跟小真延長了戀愛時間，最後1集中，小真為了救曉彤與張宇軒而出意外，讓她得以見到阿樂學長。蔡凡熙事隔2年再與郭書瑤深情對戲，他表示「穿上制服走到跟謝雅真回憶最多的地方，感覺都回來了」。

本季最後1集迎來阿樂學長這顆彩蛋，創下收視佳績，第八集平均收視為1.41，總累計觸及人次達68.51萬人，為同時段戲劇節目收視冠軍。一開始得知要回來重新演阿樂，蔡凡熙十分緊張，在拍攝之前先去探班，熟悉所有第二季的演員，導演也讓他看前面拍攝的片段，幫助蔡凡熙了解阿樂「逝去後」的生活。拍攝當天，蔡凡熙說，「看到瑤瑤變成謝雅真學生造型後，之前的回憶全部都浮現在腦海裡，所以在拍的時候很容易進入狀況，而且瑤瑤演技真的太好了，拍得滿順利。」

在山上的道別戲，拍攝前，蔡凡熙找了空曠地方安靜放空，「放空完再對戲，很容易就接收到對方的情感表達」，導演希望瑤瑤與蔡凡熙可以自己創造出劇本，於是兩人脫稿演出，把真正小真與阿樂想要對對方說的話表達出來，這也讓兩人在拍攝時，情緒滿點，瑤瑤更是數度落淚，現場工作人員也感動不已。

道別戲除了蔡凡熙與瑤瑤這個版本之外，導演在現場也讓范少勳與瑤瑤又演了一次，算是分別與兩季男主角道別，范少勳也把想對瑤瑤說的話寫成一封信，為本季《通靈少女》畫下完美句點。 《通靈少女2》第八集將在11/24(日)晚間八點於公視主頻重播，另也可於公視+收看。

(中時 )