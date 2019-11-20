香港導演黃綺琳執導電影《金都》，找來朱栢康和鄧麗欣主演，電影探討女性對婚姻自主的議題，入圍本屆金馬最佳新導演、最佳男主角等3項大獎，黃笑說：「本來想拍結婚是很蠢的事，結果拍出來變成男主角很蠢。」

黃綺琳表示電影投射不少自身經歷，曾跟某任男友和片中劇情相似都是未婚同居，後來男方的長輩介入，導致兩人分手，她自稱非不婚主義，但思考結婚是否為政府的「陰謀」，「我的父母不是那種會在小朋友面前親吻的人，小時候以為長到幾歲政府會派老公給我，以為結婚跟愛情是不一樣的，我常常自問結婚這個問題，到現在都還沒有答案。」

黃綺琳還搞笑說：「我們30歲後家人就不停問何時結婚，過年親戚都會問，如果那些一直問的親戚都來看的話，電影票房會很不錯。」也藉這部片表達自己對於婚姻的看法。

黃綺琳跟鄧麗欣兩人對結婚的觀念很像，結婚不是重點，而是在於對象；朱栢康年紀稍長，比較了解論及婚嫁時會碰到哪些事，提供了一些經驗，甚至透過演出導演筆下的角色，就能看穿黃的某前任男友，猜中她前任跟父親相處得不好，相當神算。

黃綺琳跟台灣電影頗有緣，她之前曾發起並舉辦「坎坷影展」，找來台片《台北物語》作為開幕片，也因此跟片中演員邱志宇相識，今年兩人又一起入選金馬，笑稱是從坎坷影展走到金馬獎。

(中時 )