全球唯一圈養棕色大熊貓「七仔」20日被公益組織「熊貓國際」終身認養。「七仔」所在的陜西省林業科學院秦嶺大熊貓繁育研究中心和熊貓國際當天舉辦了認養儀式。

全球唯一圈養棕色大熊貓「七仔」（陝西省林業廳）

「七仔」是一隻雄性大熊貓，現在已經9歲，體重達到了110公斤，住在陝西省樓觀台的秦嶺大熊貓繁育研究中心（陝西省珍稀野生動物搶救飼養研究中心），它是目前世界上唯一一隻人們所能近距離觀看和研究的棕色大熊貓。

陜西省林業科學院秦嶺大熊貓繁育研究中心位於秦嶺北麓，雄性大熊貓「七仔」2009年出生於此，由於其罕見的棕色毛色而備受關注。

熊貓國際是由蘇珊·布雷登和黛安·里斯於2000年創立的公益性組織，總部設在美國丹佛。該組織一直致力於中國大熊貓的保護和研究事業，每年會為大熊貓保護事業募集物

品、藥品及資金。

近兩年，熊貓國際陸續為陜西省林業科學院秦嶺大熊貓繁育研究中心捐贈了疫苗、發電

機、實驗室儀器等急需物品和嬰兒床、奶粉等大熊貓育幼物品，為秦嶺大熊貓繁育研究中心

大熊貓飼養、繁殖、育幼等各項工作的開展提供幫助。

據悉，陜西省林業科學院秦嶺大熊貓繁育研究中心將大熊貓「七仔」的終身認養權授予

熊貓國際，一方面表達對熊貓國際的感謝，另一方面希望借助熊貓國際的影響力，吸引更多

的國際、國內組織和個人參與秦嶺大熊貓的保護事業。

(中時 )