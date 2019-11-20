農委會主委陳吉仲20日到復興區農會訪視，了解整個復興區農業發展現狀，座談會邀請在地農友們與陳吉仲面對面，將困境直接與農委會、農糧署溝通，農會也提出目前發展計畫，除了希望擴建農會、改善建物，更希望發展桂竹筍加工廠，提振在地產業。

復興區居民多以從事農業為主，但受限原住民保留地、水資源保護區規範，加上幅員遼闊運輸不易，都讓在地農業推動受到阻礙，農會為促進在地產業發展，邀請農委會、農糧署官員前來替在地農產業把脈，並將地方心聲傳達給農政單位。

目前農會也正進行3項改善計畫，包括希望擴大農會建物規模、改善老舊肥料倉庫以及增設桂竹筍加工廠。農會總幹事曾庭筠表示，農會行政辦公大樓服務與空間不足，加以地基下陷等等問題，希望能獲得公部門同意撥用或租借大樓旁土地作為建設空間。而肥料倉庫也有50年歷史，希望改善後能增設農業教育空間。

復興區最大宗農產則為桂竹筍，生產面積占地6000公頃，但目前整個復興區無加工廠，農友們僅能交由大溪區竹筍加工站加工或是交給中間商，復興區農會希望能規畫增設加工站。不過桂竹筍加工時間一年最多兩個月，後續人員與空間等成本都還需評估，陳吉仲要求農會提出規畫再研議後續發展。

(中時 )