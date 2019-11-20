英國媒體17日報導，澳洲維多利亞省1名越南裔受刑人，去年在最高戒備女子監獄服刑期間產下女嬰。當她得悉女兒不適時，曾向獄警及監獄護士求助，結果卻遭後者以「女嬰不是囚犯」為由拒絕，最終導致年僅2周大的女嬰不幸身亡。維省司法及社會安全部拒絕評論此事，僅稱警方已展開調查，並向驗屍官提交報告。

據「Dame Phyllis Frost Centre」監獄規定，學齡前的子女可在獄中與母親同住。該名年輕母親去年8月發現女嬰身體不適、毫無反應地躺在沙發上，隨即向外求救，不少受刑人都從夢中驚醒。15分鐘後獄警出現，召喚護士到場處理，不過並未提供救援。

此時女嬰已奄奄一息。護士抵達後，甚至以「她不是受刑人」為由，拒絕觸摸嬰兒。一名女受刑人更表示：「對其他母親而言，這件事實在非常可怕。」

據報導，該監獄的受刑人雖可與子女同住，不過每周只有約62澳幣（約台幣1290元）購買日常生活用品。此外，由於獄中工作人員短缺及醫療資源不足，幼童無法得到及時醫療援助，通常都須由父親帶出監獄就醫。

(中時 )