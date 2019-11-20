2019兩岸青年中山影視交流會18日在上海舉行，百餘名影視大咖參加，就IP孵化等議題，以演講、論壇創建兩岸影視合作，探索各種可能的合作模式。

這場活動是大陸民革上海市委繼2018年7月舉辦兩岸青年中山影視文化論壇以來，再次為兩岸影視交流交往進行品牌化運作。

交流會聚焦兩岸影視合作新機遇、參與兩岸影視合作的期望與感受、影視IP全產業鏈孵化等主題，增進兩岸文藝工作者間的交流合作，共同分享大陸發展機遇。

著名導演、中華電影製片協會理事長、2018亞太影展主席李佑寧，資深製片人、祕書長劉鵬翼，獲得多次燈光大獎的劉京陵，紀錄片製片人王健芝，演員趙擎，著名攝影師王金元，製片人導演郝一平，曹鋼，魯大舉，孫雯姬等人，藝術家田帆，青年編劇汪遠，導演劉吉，薛華，呂心瀚，演員唐羣，趙智亮，楊青倩，宋羽軒，李俞潔等人參加。

兩岸青年中山影視文化論壇發起人李宗衡指出，兩岸民間的交流不能中斷，尤其是專業的團體、人士，交流互訪必須延續。這是他發起這個論壇的初衷，希望藉由影視媒體的傳播力量，將中華民族文化廣泛的宣傳出去、發揚光大，是這個論壇活動應該肩負起的最主要、也最重要的使命。

民革上海市委副祕書長金穎表示，希望通過搭建兩岸影視交流平台，促進兩岸影視領域資深導演、演員、製片人以及從業青年間的良性互動，使更多青年成爲共同促進兩岸交流合作，擴大深化、共同推動兩岸關係和平發展的好朋友好夥伴。

(中時 )