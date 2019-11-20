外送員交通意外頻傳，今（20日）晚間6時10分許，吳姓男外送員騎車行經新北市板橋區篤行路三段、滿平街口時，疑被公車阻擋視線，未發現18歲王姓男子騎車搭載陳姓少女從路中間左轉，2輛機車發生劇烈衝撞，3人均受傷倒地。

新北板橋區晚間發生外送美食機車相撞，騎士生命危及送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

板橋美食外送騎士車禍生命垂危送亞東醫院。（本報系資料照）

發生意外的UberEats的吳姓外送員，他的頭部有外傷，有生命危險，已送往亞東醫院急救；另輛機車騎士王男全身多處擦傷，陳姓少女右小腿骨折及多處擦傷，均無生命危險，也已送往亞東醫院治療。

(中時電子報)