外送美食出車禍 美食UberEats騎士生命垂危 19:182019/11/20 中時電子報 吳家詮 、 湯萱樂 、中國時報、 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Ubereat美食外送路口與另機阿對撞,騎士生命垂危送亞東醫院。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外送員交通意外頻傳，今（20日）晚間6時10分許，吳姓男外送員騎車行經新北市板橋區篤行路三段、滿平街口時，疑被公車阻擋視線，未發現18歲王姓男子騎車搭載陳姓少女從路中間左轉，2輛機車發生劇烈衝撞，3人均受傷倒地。 新北板橋區晚間發生外送美食機車相撞，騎士生命危及送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） 板橋美食外送騎士車禍生命垂危送亞東醫院。（本報系資料照） 發生意外的UberEats的吳姓外送員，他的頭部有外傷，有生命危險，已送往亞東醫院急救；另輛機車騎士王男全身多處擦傷，陳姓少女右小腿骨折及多處擦傷，均無生命危險，也已送往亞東醫院治療。 (中時電子報) #UberEats機車 #美食 #外送 #板橋 #亞東 #生命 #垂危 #騎士 #對撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員連續打來「秒掛7次」 真相曝光...客搖頭 11:482019/11/16 生活 淡水中正美食廣場重新裝潢 發1500份8折美食券 20:552019/11/18 生活 專家傳真－從外送問題 看共享平台的發展模式 04:102019/11/19 產業特刊 北市外送員 平均每日2傷亡 04:102019/11/19 生活新聞 面對新平台 政府應主動規範 04:102019/11/19 生活新聞 北市外送員自治條例草案通過 可望立法 15:432019/11/19 生活 外送平台明年專案勞檢 重點仍是抓假承攬 16:252019/11/19 生活 挫咧等！菜鳥熊貓撞賓利 求償金曝光GG了 00:082019/11/20 生活 外送員自治條例 送議會審查 04:102019/11/20 生活新聞 保障外送 勞動部：將參考德國《類勞工法》 13:262019/11/20 生活 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 這不犯法！？女士官玩中校肉棒檢認：不算通姦 - 社會 D槽滿滿激情紀錄片 飛官偷吃女士官全都錄 - 社會 小英明基隆拜廟 廟旁發生割頸案驚動維安 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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