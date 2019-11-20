壓軸的平鎮花彩節接棒大溪與中壢花海，自11月23日起至12月1日為期9天，在平鎮展區浪漫綻放，屆時將有大量觀光人車湧入，平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規畫相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

平鎮警分局分局長李建民表示，2019桃園花彩節「花現平鎮 幸福農來」活動，除行銷平鎮地方特色外，更讓民眾藉由「花現平鎮」來體驗平鎮「幸福農來」的人文采風，順勢發展各區休閒農業，為求花彩活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。

桃園平鎮花彩節「花現平鎮 幸福農來」活動現場平東路建安宮，自行開車前往的民眾，無論行駛國道1號或國道3號，均可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。另活動單位也有免費市民公車接駁到會場，呼籲參觀民眾能多加利用，避免車潮雍塞。

另外平鎮警分局也會在建安宮前方雙向兩側管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場或龍祥路旁第二停車場，周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。

(中時 )