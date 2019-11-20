伊朗每年有至少70人接受政府補助，進行變性手術。

俄羅斯媒體今日俄羅斯（RT）的專題報導，引據伊朗法律醫學組織（Iranian Legal Medicine Organization）的資料，在首都德黑蘭尋求性別重置手術的人數，正持續升高。

儘管伊朗是奉行政教合一的伊斯蘭國家，不過早在1987年，跨性別就已經合法，伊朗政府對於性別重置手術案例，也提供財務上的協助，申請者須自行負擔部分開支。據伊朗國家福利組織統計，每年約有70人申請補助。

伊朗導演兼演員阿拉斯圖表示，變性議題對伊斯蘭來說是敏感題材，但41歲進行變性手術的阿拉斯圖說，自己的劇團吸引了許多觀眾入場，他很高興藉由舞台劇等演出，改變大眾對跨性別、變性議題的看法。只要3千名觀眾中有10人受到影響，那就是巨大的成功。

在伊朗，想要進行變性手術一樣得經過嚴密的醫療檢測，心理測試，另外還要跑法律流程。外科醫師夏卡伊表示，他每月進行2到3例的變性手術，而這些人變性後都適應良好，歸功於手術前接受至少10次的心理諮商，對於術後可能出現的後遺症都有充分了解。

(中時 )