競選紐約曼哈頓選區民主黨議員候選人班·卡洛斯（Ben Kallos）在自己的募款文宣中，扮演成「美國隊長」的模樣，並且借用美國隊長的台詞為宣傳語，對此漫威感到被冒犯，給卡洛斯一封信，希望他不要這麼做。卡洛斯卻覺得很高興，在自己的推特上公開這封信。

福斯新聞(Fox News)報導，現年38歲的卡洛斯，雖然是政治人物，卻一直是超級英雄迷，他曾在自己的選區舉行「復仇者聯盟：終局之戰」的包場，也熱衷參加電影、漫畫等相關活動，公開自己的收藏，也喜歡扮成超級英雄。

不過這一次他做的有些過頭了，他以電子郵件發了一封個人競選文宣，標題是「超級英雄警報」，內文寫著：「美國隊長忙著與九頭蛇、臥底特工、洛基、奧創和薩諾斯作戰，而班(卡洛斯)則是每天為紐約人而戰」，還借用美國隊長的名台詞「 他可以整天都為了紐約」，最後則是信件重點「但是他沒有綠巨人等復仇者聯盟的幫助，他需要各位(紐約市民)...」

但是，美國隊長的母公司漫威企業(Marvel)並不覺得有趣，漫威正式發函給卡洛斯，希望他停止利用美國隊長。

Got this charming letter from @Marvel and got a kick out of it, thought you might too! https://t.co/azqawtAmQY pic.twitter.com/iP0vDkOaWF — Ben Kallos (@kallos) 2019年11月15日

漫威的信件說「雖然漫威感謝您對我們的作品有如此明顯的喜愛，並歡迎您作為粉絲來支持，但我們真的希望您不要將我們的角色用在政治活動上。」

不過，這封信卻使卡洛斯感到非常高興，他在推特上分享了這封信。並說「得到了來自Marvel官方的的信，真是非常開心。」

既然被漫威公司警告了，那麼他是否會再扮演美國隊長??卡洛斯只說：「如果人們真的想知道故事的後續，那他們應該訂閱並收看下一期，請繼續關注。」

(中時電子報)