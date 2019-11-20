由聶遠、吳謹言主演的《皓鑭傳》正在八大熱播，演員群除了大家熟悉的《延禧攻略》班底，最受矚目的就是因詮釋「嬴異人」而人氣暴漲的茅子俊，他俊美的外型不只在戲外擄獲粉絲的心，也在《皓鑭傳》中受到趙國公主(海鈴飾)的青睞，頻頻對他告白。茅子俊表示，若私下遇到像劇情那樣被積極示愛，應該還挺可怕的，更透露自己會採取的應對之道：「會好好地勸她，然後盡量在不傷害她的前提下，遠離她。」至於在現實生活中，是否有被女孩子追求的難忘經驗？茅子俊流露俏皮的一面，語帶玄機賣關子妙答：「這個我不告訴你！」

《皓鑭傳》茅子俊、海鈴。（八大）

據悉茅子俊當初是在海外旅遊時，接到「嬴異人」一角的邀約，他看了劇本後，非常喜歡，「這個角色前期溫文爾雅，後期霸道腹黑，人物反差極大，很吸引我！」因此隨即立刻更改機票，進劇組定妝。茅子俊透露在飾演此一性格變化劇烈的角色過程中，因為有很好的劇本和人物設置的協助，所以演起來特別興奮愉快，他說，參與「《皓鑭傳》最大收穫就是能演到一個自己真正喜歡的角色！

《皓鑭傳》茅子俊。（八大）

茅子俊笑說:「拍攝《皓鑭傳》的時候，劇組相處都特別融洽，平常收工也會一起吃飯聊天，很開心。」而聊起拍戲空檔的趣事，茅子俊自嘲:「我不算美食行家，但確實比較愛吃。」所以每當吳謹言下廚做菜帶到拍攝現場時，他都會過去品嚐。

《皓鑭傳》茅子俊、吳謹言。（八大）

(中時 )