6年前迪士尼動畫《冰雪奇緣》風靡全球，締造近13億美元（約390億台幣）的驚人票房，如今《冰雪奇緣2》回來了，在片中替艾莎與安娜兩姊妹配音的女星伊迪娜曼佐（Idina Menzel）與克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）在周二於好萊塢星光大道留星，克莉絲汀說：「無論之前大家認為《冰雪奇緣》是什麼，都扔進垃圾桶吧！因為這集是一場不一樣的史詩冒險！」

艾紗的魔法來源會在本集有個交待。（迪士尼提供）

當年《冰雪奇緣》賣座，一大原因是琅琅上口的配樂，續集延續了此特色，伊迪娜依舊不停飆高音，展現嘹亮歌喉。克莉絲汀致詞時大讚伊迪娜：「當我第一次聽到伊迪娜唱歌時，就像第一次看到下雨的嬰兒一樣，感到非常新鮮！」

導演克里斯巴克（Chris Buck）和珍妮佛李（Jennifer Lee）則認為，《冰雪奇緣2》讓故事更完整，因為大家最好奇的是「艾莎的魔法到底從何而來」？電影會有個圓滿的交待。為了完成《冰雪奇緣2》，導演和動畫師像艾莎和安娜一樣踏上冒險之旅，他們前往挪威、芬蘭和冰島，2016年9月製作人員在北歐開始了兩周取材之旅，走遍了有著巨林的挪威森林、拜訪了養馴鹿為生的原住民薩米人、參考了峽灣景色，甚至在芬蘭展開了八英里的徒步旅行，只是為了讓電影中的魔法森林更加栩栩如生。挪威、芬蘭的四季分明，秋天擁有各種鮮明色彩的茂林特色、冰島壯闊的山川景色，都在電影中做了完美的呈現。製片彼特德維科表示：「如果說挪威、芬蘭替電影帶來童話般的感覺，那麼冰島絕對是神話的靈感來源。」

《冰雪奇緣2》集合了原班人馬，包括主題曲創作者也重新回歸，繼第一集有〈Let It Go〉成為洗腦神曲、並拿下奧斯最佳原創歌曲，續集再度找來音樂家克里斯汀安德森羅培茲及勞勃羅培茲創作七首歌曲，其中 〈Into the Unknown〉更是氣勢磅礡、充滿爆發力。電影21日在台上映。

(中時 )